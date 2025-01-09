Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelinin kaldığı otel odasından uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada S.Ö. (39) isimli kadın ve Ö.A. (30) isimli erkek şüphelinin kaldıkları otel odasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 120 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN