Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö. isimli şahıs yakalanırken, olay kapsamında 2,83 gram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan İ.Ö. isimli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN