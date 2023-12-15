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Didim'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Didim'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, Y.Ü. ve Ü.D. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulundu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Didim\'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 21:48,
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Aydın'ın Didim ilçesinde KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda düzenlediği baskında Y.Ü. ve Ü.D. isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 3 adet otomatik av tüfeği, 45 adet 9mm fişek, 22 adet 7.65mm fişek, 15 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet muşta, 5,54 gram esrar maddesi, 11 adet Lyrica sentetik ecza, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Son Dakika

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