Didim'de yangın söndürme uçağı kırıma uğradı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Didim ilçesinde Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan yangın söndürme uçağına ilişkin, "Üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

Baka Yumaklı, Didim Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA