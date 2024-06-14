Didim'de yangın söndürme uçağı kırıma uğradı - Son Dakika
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Didim'de yangın söndürme uçağı kırıma uğradı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Didim Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Üç personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını belirten Yumaklı, mürettebat ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

14.06.2024 17:31
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Didim ilçesinde Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan yangın söndürme uçağına ilişkin, "Üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

Baka Yumaklı, Didim Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de yangın söndürme uçağı kırıma uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de yangın söndürme uçağı kırıma uğradı - Son Dakika
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