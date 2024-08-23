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Dikkatsiz sürücülerin kazaları kamerada

Kente meydana gelen kazalar KGYS kameralarınca kaydedildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği ilk kaza Güzel Yurt Mahallesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Otomobil sürücüsü kavşaktan geçerken kırmızı ışıkta durmayınca kaza kaçınılmaz oldu.

KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kazada Yeni Mahalle, Milli İrade Caddesi Niğde Kavşağında meydana geldi. Yine kavşakta dönüş yaparken kırmızı ışıkta durmayan otomobil kazaya neden oldu.

2000 evler mahallesinde kavşağa kontrolsüz giren sürücülerin karıştığı trafik kazası da KGYS kameralarınca kaydedildi. Kaza Nur Sultan Nazarbayev caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa kontrolsüz girince, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana gelen bir başka kazada da, kavşakta karşıya geçmek isteyen sürücü kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca kayaya neden olurken, aynı kavşakta sol şeritte bekledikten sonra sağa dönüş yapan sürücü kazaya neden oldu.

Kentte meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.