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Dilencinin bastonundan 7 bin lira çıktı

Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin bastonunda zulalanmış 7 bin liranın üzerinde para bulundu

SİVAS - Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin bastonunda zulalanmış 7 bin liranın üzerinde para bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarında, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı. Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu. Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.