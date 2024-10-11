Dink Davasında Son Sözler Alınacak - Son Dakika
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Dink Davasında Son Sözler Alınacak

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıkların son sözleri alınıp karar 10 Ocak 2025'te açıklanacak.

11.10.2024 19:08
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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada son sözler alınacak

- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı dava karar için ertelendi

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınarak kararın açıklanması için duruşmayı erteledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muharrem Demirkale, savunmasını SEGBİS aracılığıyla yapmak yerine mahkeme salonuna gelerek yapmak istediğini ve bunun için mahkemeden süre istediğini söyledi.

Savunma yapmadı

Mahkeme heyeti ise 17 Temmuz 2024'de sanığın zaten mahkeme huzurunda savunma yaptığını, bu gerekçeyle tekrar süre verilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine sanık Demirkale, "Ben suçsuz olduğum için gerçekten mahkeme huzurunda savunma yapmak istiyorum. Masumum, zerre kadar olayla ilgim yoktur. Bu yüzden huzurunuzda savunma yapmak isterim" ifadelerini kullandı. Mahkemece savunma yapması beklenen Demirkale savunmasını bu şekilde yapmayacağını yineledi.

"Bu iddiaları reddediyorum ve bu iftirayı atan herkesten bu dünyada da öbür dünyada da davacıyım"

Savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Yavuz Karakaya, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim bu cinayet olayıyla ilgili uzaktan, yakından alakam yoktur. Bu iddiaları reddediyorum ve bu iftirayı atan herkesten bu dünyada da öbür dünyada da davacıyım. Hakkımı helal etmiyorum. Sahte deliller üretilmiştir. Bu dosya kumpas dosyasıdır. Tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanıkların avukatları da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yaptılar.

Son sözler alınarak karar açıklanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

1 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dink Davasında Son Sözler Alınacak - Son Dakika

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