Diyarbakır Anneleri Nöbete Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri Nöbete Devam Ediyor

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Diyarbakır anneleri, çocuklarını 6 yıldır HDP önünde bekleyerek evlat nöbetini sürdürüyor.

09.01.2025 12:35
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri 6 yıldır çocuklarının yollarını gözlüyor. Anneler nöbetlerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek kararlı olduklarını ifade etti.

3 Eylül 2019'da eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Muhammet Emin Teker'in kardeşi Cuma Teker ağabeyiyle birlikte tekstilde çalıştıklarını ve her yere birlikte gittiklerini ifade etti. Teker "13 yıldır ağabeyim gitti. Ağabeyimi bekliyoruz, 6 yıldır biz burada HDP'nin önünde nöbet tutuyoruz. Ağabey gel teslim ol, sana çağrımdır, dışarıdaki çocuklara çağrımdır gelin teslim olun ceza yok. Tekstilde çalışıyorduk beraber hatırlıyor musun, beraber kafelere gidiyorduk, birlikte her yere gidiyorduk, birlikte kafelerde de çalıştık. Ben ve anne çok sıkıntılar çektik senin yokluğunda gel teslim ol" dedi.

Bayram Elhaman'nın annesi Ayten Elhaman down sendromlu oğlu ile nöbet tutuyor. Oğlunu 6 yıldır beklediğini söyleyen Elhaman, "Yaklaşık 6 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Ben buradayım, evladım için buradayım. Bayram oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Hiç ceza almayacaksın oğlum. Oradaki bütün gençlere sesleniyorum dağlara taşlara gitmeyin artık gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. HDP ve DEM parti aynıdır isimleri değişik olabilir ama çocukları kandırıp dağlara taşlara götürüyorlar. Onların amacı Türkiye'yi bölmek. Biz anneler buradayız yılmayacağız. 10 yılda geçse ben evladımın peşini bırakmayacağım. Ben, babası, kardeşleri onu hasretle bekliyoruz. Oğlum gel bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Anneleri Nöbete Devam Ediyor - Son Dakika

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