Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı

Diyarbakır\'da Bıçaklı Saldırı

Diyarbakır'da hırsızlık girişiminde bulunan saldırgan, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

01.11.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından etkisiz hale getirildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde fırına gelen E.V., hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. K.B. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi bıçakladı.

Olay yerine yakın olan polis uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Yenişehir, Politika, İnceleme, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
18:57 Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler’i yerden yere vurdu Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu
18:24 Galatasaray’ın yıldızı Real Madrid yolcusu Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
18:11 Mahizer’den tatlı sohbet ve Züleyha’dan mini konser Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser
18:02 Ekrem İmamoğlu’ndan Esenyurt’ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı ’Sizinle uğraşacağım’ dedi Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi
17:50 Montella’dan çok konuşulacak Icardi itirafı Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 13:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.