 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı

Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bir cezaevi aracının devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter ve ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı
10.01.2024 - 23:39,  Güncelleme: 23:40
Abone Ol

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Diyarbakır Silvan karayolu 65. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bölgeden hastanelere sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter ile ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza bölgesinde inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Acil Servis, Diyarbakır, Jandarma, Acil Durum, Hastane, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu

Son Dakika
00:20 İsmail Kartal'dan Bonucci açıklaması: 'Kararı size bırakıyorum'
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti: Yeter ulan
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement