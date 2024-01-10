Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Diyarbakır Silvan karayolu 65. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bölgeden hastanelere sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter ile ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza bölgesinde inceleme başlatıldı.