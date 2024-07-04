Diyarbakır'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan müzisyen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.07.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda çıktı. Gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi. Tartışan şahıslardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla Eraslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Eraslan hayatını kaybetti.

Eraslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Kavga, Olay, 3.Sayfa, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gazinoda Silahlı Kavga: Müzisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement