Diyarbakır'da genç bir kız, annesini tabancayla vurdu - Son Dakika
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Diyarbakır'da genç bir kız, annesini tabancayla vurdu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir genç kız, cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesini tabancayla vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli genç kız ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.04.2024 10:06  Güncelleme: 10:11
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DİYARBAKIR'da S.D. (17), cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde duran S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Bağlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da genç bir kız, annesini tabancayla vurdu - Son Dakika

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