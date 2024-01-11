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Diyarbakır'da kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki Abdulrezak Kılıç, 4. gününde de 36 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla aranıyor. Ekipler, Dicle Nehri'nin geçtiği bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır\'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
11.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
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Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaş, 4'üncü gününde de 36 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla aranıyor.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması 4'üncü güne girerken, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika


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