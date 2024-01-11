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Diyarbakır'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor

Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaş, 4'üncü gününde de 36 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla aranıyor. Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır\'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor
11.01.2024 - 20:23,
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Diyarbakır'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaş, 4'üncü gününde de 36 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla aranıyor.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması 4'üncü güne girerken, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 36 kişilik ekip dört gündür kayıp vatandaşı arıyor - Son Dakika
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