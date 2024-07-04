Diyarbakır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı

Diyarbakır\'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar Diyarbakır ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

04.07.2024 12:49
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kaza sonrası 3'ü ağır 20 yaralı Diyarbakır ve Batman'a sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar S.A., D.A., A.Ü., A.O., F.Y., Ş.O. ve H.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.Ç., M.Ç., P.Ç. E.Ç., H.B. ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi ise Bismil Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika
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