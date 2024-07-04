Diyarbakır\'da minibüs ile pikap çarpıştı: 20 yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kaza sonrası 3'ü ağır 20 yaralı Diyarbakır ve Batman'a sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar S.A., D.A., A.Ü., A.O., F.Y., Ş.O. ve H.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.Ç., M.Ç., P.Ç. E.Ç., H.B. ve ismi öğrenilemeyen 8 kişi ise Bismil Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR