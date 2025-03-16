Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar'nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Minibüs, Otomobile Çarptı - Son Dakika
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