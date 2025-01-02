Diyarbakır'da Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sahte Altın Operasyonu

Diyarbakır\'da Sahte Altın Operasyonu

Diyarbakır'da 9 şüpheli, sahte ve ayarı düşük altın üreterek piyasa sürmekten gözaltına alındı.

02.01.2025 09:42
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Diyarbakır'da hem sahte hem de ayarı düşük altın üretip piyasaya süren 9 şüpheli, "Milyem" operasyonu ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürenleri tek tek tespit etti.

Vatandaşı ve kuyumcu esnafı mağdur eden şüphelilerin hem sahte hem de düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeleri polisin çalışması sonucu belirlenerek baskın yapıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon TL olan düşük ayarlı altına el konuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika

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