Diyarbakır'da trafo patlaması, 80 bine yakın ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafo patlaması, 80 bine yakın ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

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Diyarbakır\'da trafo patlaması, 80 bine yakın ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı
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Diyarbakır'da Silvan yolu üzerindeki TEİAŞ trafolarında öğlen saatlerinde ana trafonun patlamasıyla yangın çıktı ve itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kentte 80 bine yakın ev ve iş yerinde elektrik kesildi; Dicle Elektrik ekipleri kesintilerin büyük çoğunluğunu giderdi.

Diyarbakır'da kente elektrik sağlayan ana trafolardan biri bomba gibi patladı. Dumanlar gökyüzüne yayılırken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan TEİAŞ trafolarında yaşandı. Öğlen saatlerinde kente elektrik sağlayan ana trafolardan biri bomba gibi patladı. Patlamanın ardından dumanlar gökyüzünü kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayın, bölgede devam eden yol ve altyapı çalışmaları sırasında elektrik kablosunun kopması nedeni ile yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan durum nedeni ile kentte 80 bine yakın ev ve iş yerinin elektriklerinde kesilme meydana geldi. Dicle Elektrik ekiplerinin de devreye girmesi ile kesintilerin büyük çoğunluğunun giderildiği öğrenildi.

Trafoda onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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