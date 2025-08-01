Doktor Şebnem'e Evlat Edinme İddiası - Son Dakika
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Doktor Şebnem'e Evlat Edinme İddiası

Doktor Şebnem\'e Evlat Edinme İddiası
01.08.2025 18:55
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Kuşadası'nda doktor, anneden para ile bebeği evlat edindiği iddiasıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doktorun, iddiaya göre yeni doğmuş bebeği annesinden parayla alıp evlat edinen Doktor Şebnem Deniz Ersoy, adli kontrolle serbest bırakıldı. Doktor Ersoy, "Bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca, ben de o çocuğa bir gelecek vermek iyi imkanlar vermek istedi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Deniz Ersoy (57), yeni doğum yapan bir annenin bebeğine bakamayacağını söylemesi iddiasına göre parayla çocuğu evlat edindi. Çocuğu eve götüren Dr. Ersoy, çocuğa bakıcı tutup evinde bakmaya başladı.

Olay; doktorun geçtiğimiz 27 Temmuz tarihinde evde kucağından düşürdüğü bebeği hastaneye geri getirmesiyle gün yüzüne çıktı. Şebnem Deniz Ersoy, iddiaya göre bebeği kucağından düşürdü. Doktor, bebeği başkasına aitmiş gibi bakıcısı aracılığıyla görev yaptığı hastaneye tedavisi için gönderdi. Hastanedeki hemşirenin çocuğun yüzündeki ve kafasındaki morlukları fark etmesiyle olay savcılığa intikal etti. Olayı araştıran polis ekipleri Doktor Ersoy'u ve bakıcıyı gözaltına aldı. Çocuğun tedavisinin Aydın Adnan Menderes Hastanesi'nde devam ettiği, doktor Ersoy'un açığa alındığı, anne Özlem K.'nın da Amasya'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bakıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Doktor Şebnem Deniz Ersoy ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Anne Özlem K.'nın da ev hapsi cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Dr. Şebnem Deniz Ersoy avukatı Yunus Usta ile birlikte adliye önünde açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle insan ticareti yok"

Dr. Şebnem Deniz Ersoy'un avukatı Yunus Usta yaptığı açıklamada, "Yürütülen soruşturma insan ticareti ile başladı. Kamuoyu da olayları farklı algıladı. Emniyetimiz ve Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı nihai kararlarında ortada bir insan ticareti olmadığını, doktor hanımın tamamıyla bir çocuk edinmek amacıyla iyi niyetle bu eylemi gerçekleştirdiği görüldü. Sonucunda da herhangi bir tutuklama olmadan serbest kaldı. Ortada kesinlikle bir insan ticareti yok, yasal olmayan bir eylem yok. Sadece kazayla bir çocuğun düşmesi ve tedavi için hastaneye gitmesi fakat sonucunda da farklı düşüncelerle insan ticaretine dönmüş bir soruşturma vardı. Cumhuriyet Savcılığı gerekli araştırmayı yaptı. Böyle bir şey olmadığına kanaat getirdi ve şu anda da serbesttir" dedi.

"Çocuğa bir gelecek, iyi imkanlar vermek istedim"

Dr. Şebnem Deniz Ersoy, olayın başka şekilde yansıtıldığını ifade ederek, "Ben 32 yıllık çocuk doktoruyum. Aynı zamanda 5 yıldır da Kuşadası'nda çalışıyorum. Kuşadası halkı gayet beni iyi tanıyor. Çocuklara gösterdiğim sevgiyi iyi biliyorlar. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinme süreci istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsümüz oldu ama sonuçlanmadı. Böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca, ben de o çocuğa bir gelecek vermek iyi imkanlar vermek istedim. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Müdahale ettim ve gerektiği zamanda hastaneye ulaştırdım. Bu olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi kayıt sisteminden kaynaklıdır. Her vaka geldiği zaman bu şekilde kaydediliyor. Bu olayı başka şekilde yansıtmışlar. Ben de çok üzgünüm. Çok şaşkınım. Ama özellikle emniyete ve yargıya güvenim sonsuz. Çok güzel bir çalışma yürüttüler. Bize hiçbir ayrıcalık tanımadan çok titiz davrandılar. Verilen karar zaten olması gerekendi. Kamuoyunun doğru bilgilenmesini istedim" açıklamasında bulundu.

Doktor Şebnem Deniz Ersoy'un çocuğun annesine para verip bebeği evlat edindiği yönündeki sorular hakkında konuşmak istemediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doktor Şebnem'e Evlat Edinme İddiası - Son Dakika

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