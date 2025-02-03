Dolandırıcı 235 Bin TL'lik Ziyneti Çaldı - Son Dakika
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Dolandırıcı 235 Bin TL'lik Ziyneti Çaldı

Dolandırıcı 235 Bin TL\'lik Ziyneti Çaldı

Karacasu'da dolandırıcı, 'Karakoldan aradı' diyerek ziynet eşyasını aldı, İzmir'de yakalandı.

03.02.2025 12:45
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahıs, "karakoldan aradığını, adının suça karıştığını" söyleyerek bir vatandaşın 235 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheli şahıs İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Geyre Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, tanımadığı bir şahsın kendisini "Karakoldan aradığını, adının bir suça karıştığını ve evinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediğini, ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL değerinde ziynet eşyasını arayan kişiye teslim ederek dolandırıldığı ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince özel ekip kurularak meydana gelen "dolandırıcılık" olayı detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Muhtemel geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli bir şahsın kimliğini gizlemek amacıyla farklı teknik ve taklitler kullanarak "dolandırıcılık" olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen ve mağdur tarafından teşhis edilen (M.M) isimli şüpheli şahıs İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı 235 Bin TL'lik Ziyneti Çaldı - Son Dakika

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