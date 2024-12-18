Dolandırıcı Suçüstü Yakalandı

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Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp 700 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası alan şüpheli, 100 bin euro daha almaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da E.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin kimlik bilgilerinin terör eyleminde kullanıldığını söyleyerek baskı kurduğunu ve yönlendirmeler sonucunda 700 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını evine gelip kendisini "Başkomiser Emre" olarak tanıtan kişiye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin müştekiden tekrar 100 bin euro almaya geldiği sırada İ.Y. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheliden elde edilen para, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Yakalanan İ.Y., "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA