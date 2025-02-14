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Dolandırıcı yakalandı

Dolandırıcı yakalandı

Kastamonu'da polis, dolandırıcılıktan aranan A.B.'yi yakalayıp cezaevine gönderdi.

14.02.2025 18:44
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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