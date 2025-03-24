Dolandırıcı Yakalandı

11 kişiyi 2 milyon lira dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüpheli Hazal Eren B. (27), tanıştığı vatandaşları yurtdışına çıkış kolaylığı vaadi konusunda ikna edip paralarını alarak dolandırdı. 11 ayrı kişiyi bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandıran şahsın Karadağ ülkesinde saklandığı ortaya atıldı.

Yapılan operasyonla yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır Karadağ ülkesinde saklandığı iddia edilen şahsın izini buldu. Hazal Eren B.'yi yakalamak için operasyon düğmesine basan ekipler, şahsın saklandığı evi tespit etti.

Kendisini başkası olarak tanıtmış

Ekipler, 3 yıldır kendisini Onur ismiyle tanıtan şüpheliyi İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sonrası şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Şahıs, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.