Dolandırıcılara Amasya'da Operasyon - Son Dakika
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Dolandırıcılara Amasya'da Operasyon

Dolandırıcılara Amasya\'da Operasyon

Sosyal medya üzerinden haksız yardım toplayan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 milyon TL toplandı.

13.02.2025 22:52
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Sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak Amasya'da 40, toplamda ise 16 bin 398 kişiden 10 milyon TL'de fazla haksız yardım toplayan dolandırıcılara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada çeşitli yardım hesapları oluşturarak yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp tedavi, bakım amaçlı yardım talep ettikleri, bu hesaplar aracılığıyla Amasya'da 40 kişi olmak üzere, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin TL yardım parası toplandığı belirlendi.

Paraları toplayan kişilerin şahsi olarak alışveriş harcamalarında, fatura ödemelerinde, oyun ve bahis sitelerinde, altın alımlarında, sosyal medya üzerinde yayınlanan reklam ücretlerinin karşılanmasında bu paraları harcadığı tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., N.A., H.S., C.S., B.S., M.S. ve H.S. isimli 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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