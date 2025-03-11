Dolandırıcılara Büyük Darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kendisini polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli şahıslara yönelik Manisa merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü savcılık tarafından 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Manisa, Uşak ve Balıkesir illerinde 7 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde eden 13 şüpheli şahıs tespit edildi. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Manisa merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Uşak, Kocaeli ve Yalova illerinde 7 Mart günü yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulduğu açıklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ünün savcılıktan, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken 6 şüpheli şahsın da tutuklandığı bildirildi. - MANİSA