Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu

MERSİN - Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL'sini göndermek için bankaya giden 78 yaşındaki Arif dede bankacının dikkati gerçek polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir şahsın yüklü miktarda bankaya para yatırmaya çalıştığını ve dolandırılıyor olabileceği şüphesi üzerine harekete geçti. Bankaya giden ekipler 78 yaşındaki Arif Birtek'in siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendisini başka bir ilden polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya göndermek istediğini öğrendi. Paraya tedbir amaçlı el koyan polis, dedeyi şubeye götürerek görüştü. Dolandırılmak üzere olduğu anlatılan dedeye tekrar 300 bin TL'si teslim edildi.

Yaşananları anlatan Arif Birtek," Telefon açtılar, 'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler. Kimlik bilgilerimin hepsini söylediler. Senin paraları şu hesaba göndermen lazım dediler. Bankada görevliler 'amca seni başkaları dolandırıyor, sen neden yatırıyorsun bu parayı' dediler. 'Yok ya, başkası alacağına parayı şu hesaba yatıracağız' dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar buraya getirdiler. Polisler geldiler. Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin" diye konuştu.

Dedenin kendisini dolandırmaya çalışan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.