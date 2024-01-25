 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu

Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL'sini göndermek için bankaya giden 78 yaşındaki Arif dede bankacının dikkati gerçek polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu. Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu
25.01.2024 - 17:00,
Abone Ol

Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu

MERSİN - Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL'sini göndermek için bankaya giden 78 yaşındaki Arif dede bankacının dikkati gerçek polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir şahsın yüklü miktarda bankaya para yatırmaya çalıştığını ve dolandırılıyor olabileceği şüphesi üzerine harekete geçti. Bankaya giden ekipler 78 yaşındaki Arif Birtek'in siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendisini başka bir ilden polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya göndermek istediğini öğrendi. Paraya tedbir amaçlı el koyan polis, dedeyi şubeye götürerek görüştü. Dolandırılmak üzere olduğu anlatılan dedeye tekrar 300 bin TL'si teslim edildi.

Yaşananları anlatan Arif Birtek," Telefon açtılar, 'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler. Kimlik bilgilerimin hepsini söylediler. Senin paraları şu hesaba göndermen lazım dediler. Bankada görevliler 'amca seni başkaları dolandırıyor, sen neden yatırıyorsun bu parayı' dediler. 'Yok ya, başkası alacağına parayı şu hesaba yatıracağız' dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar buraya getirdiler. Polisler geldiler. Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin" diye konuştu.

Dedenin kendisini dolandırmaya çalışan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
18:40 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcıların hedefi Arif dedenin 300 bin lirası son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement