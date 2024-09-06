Candan Kardeşlere Uzun Hapis İstemi - Son Dakika
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Candan Kardeşlere Uzun Hapis İstemi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

06.09.2024 20:14
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verilen aranın ardından mahkeme başkanı savunma sırasının Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'e geçtiğini belirtti. Ayağa kalkan Candan "Heyecanlandım, tuvaletim geldi" diyerek izin isteyip lavaboya gitti. Mahkeme başkanı, daha sonra Candan'a "Savunma yapabilecek durumda mısın?" diye sordu. Candan "Ben hasta bir insanım. Buralarda hastalandım. Anoreksiya oldum. Gidebilir miyim?" dedi. Başkan da savunmasının daha sonra alınacağını belirterek Nihal Candan'ın salondan ayrılmasına izin verdi.

Bahar Candan salondan çıkmak üzere olan ablasına "Nereye? Belki bugün tahliye olurum" demesi üzerine Nihal Candan "Midem bulanıyor. İyi değilim' diyerek salondan ayrıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Ayhan Güldan'ın tahliyesine karar verdi. Bahar Candan'ın tutukluluk halinin devamını karar verilirken, duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınması için 11 Eylül gününe ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti. Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Candan Kardeşlere Uzun Hapis İstemi - Son Dakika

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