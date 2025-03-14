Dolandırıcılıkla 24 Bin TL Kaybetti

Eskişehir'de bacağından engelli olan babasına sosyal medya üzerinden ucuza bulduğunu düşündüğü akülü tekerlekli sandalyeyi 8 bin TL'ye almaya çalışan Hasan Badem, 24 bin TL değerinde dolandırıldı.

Eskişehir'de yaşayan Hasan Badem, 1976 yılında iş kazası sonrası sağ ayağını kaybeden babası Murat Badem için, internetten akülü tekerlekli sandalye araştırmaya başladı. Sosyal medya uygulamasında açılan bir market grubunda paylaşılan ve müdahillerinden oldukça ucuz olan 10 bin liraya ilana koyulan 2'inci el akülü tekerlekli sandalye için iddiaya göre sözde satıcıyla iletişime geçti. Şahıs, vefat eden babasının yürüyemediği için zamanında sandalyeyi aldığını Hasan Badem'e belirtti. Ufak bir pazarlık sonrası fiyatı 8 bin TL'ye indiren Hasan Badem, mutlu oldu.

Toplamda 24 bin TL dolandırıldı

Daha sonra Badem ile iletişime geçen alışverişin PTT AVM üzerinden gerçekleşeceğini söyleyerek, oluşturdukları sahte sitenin linkini Hasan Badem'e yolladı. Burada sahte bir form dolduran Badem, belirtilen IBAN numarasına 8 bin TL para yolladı. Daha sora iddiaya göre sözde müşteri temsilcisi tarafından aranan Badem'e, parayı yanlış açıklama ile yollandığı, 8 bin TL daha atması söylendi. Toplamda 16 bin lira para gönderen Badem'e, fazladan gönderdiği 8 bin TL'nin iadesi için bir 8 bin TL daha yollaması gerektiğini aksi takdirde paranın uzun süre içinde iade edileceği aktarıldı. Parası iade olamayan Hasan Badem, toplamda 24 bin TL dolandırıldığının farkına vardı.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı'nın haber çekimi sırasında bu defa babasının telefonundan dolandırıcıları arayan Hasan Badem, yine aynı kişiden aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldı.

"10 bin lira istedi pazarlıkla 8 bin liraya kadar düşürdü"

Babasına tekerlekli sandalye almaya çalışırken dolandırılan 24 Bin TL Hasan Badem, "Babam demiryollarından emekli. İşyerinde 1976 yılında tren yolunda çalışırken tren ayağını kestiği için babamın diz üstünden sağ ayağı yok. Şu an protez ayak kullanıyor ama tabii yaş ilerledikçe yürümekte güçlük çekiyor. Bizim de bundan dolayı bir akülü sandalyeye ihtiyacımız oldu, babamın da uzun süredir söylediği ve istediği bir şeydi, 'bana artık akülü bir sandalye alalım' diye. Sonra bir internet sitesinde akülü sandalye ilanı görmüş, az kullanılmış olarak belirtiliyordu ve fiyatı da uygundu. Öyle olunca benim irtibata geçmemi istedi. Kendisiyle irtibata geçtim, bana o sandalyeyi babası için aldığını ancak babasının öldüğünü; o yüzden çok az kullanıldığını söyledi. Ücret olarak da 10 bin lira istedi. Biraz pazarlık yapmak istedik, en son 8 bin liraya kadar düşürdü. Tabii bize de cazip geldi, anlaştık. Sandalyenin satışını ve gönderimini PTT AVM üzerinden göndereceğini söyledi. Böyle olunca ister istemez güven oluştu. Sonra PTT AVM üzerinden bana bir link gönderip 'Ben şimdi sana bir hesap açacağım. Oraya adresini girip onay vereceksin. Ondan sonra parayı oraya yatıracaksın, ben de sana ürünü göndereceğim. Ürün geldikten sonra siz bakacaksınız, eğer ki beğenip tamam derseniz öyle onay vereceksiniz; onay verdikten sonra da para benim hesabıma geçecek' dedi. Tabii arada PTT AVM olunca biz de güvendik. Attığı linke tıklayınca zaten direkt sitesine yönlendirdi, formu doldurduk. Satıcının ismi Arda Güngör, tabii ne derece doğru onu da bilmiyoruz. Bize bir hesap numarası verdi, dedi ki 'Bu PTT'nin ortak hesabı. Siz 8 bin lirayı göndereceksiniz sonra biz onaylayacağız, arkadaş da sandalyenizi gönderecek.' Biz de babamın hesabından satıcının vermiş olduğu İBAN'a parayı yolladık" dedi.

"Sipariş numarasını yazıp tekrar 8 bin lira gönderdik"

Sandalye için sözde PTT AVM'den satın alan fakat parayı Civan Heves Çiftçi isimli İBAN numarasına gönderdiğini söyleyen Badem, şöyle devam etti;

"Orada bizim hatamız, gafletimiz ve olayı fark edemediğimiz nokta şu oldu, orada 'Civan Heves Çiftçi' adına yazıyormuş. PTT AVM'de hiç böyle şahıs adına İBAN numarası olur mu biz de hiç bilemediğimiz için. Ama ben yine orada biraz uyandım, dedim ki 'Bu kim?' Karşıdaki ısrarla 'Abi bu ortak hesap, PTT yeni başladı bu işleme, güvenli alışveriş için bu gerekiyor' dedi. Sonra müşteri hizmetleri olarak bizi ilk arayan Hüseyin isimli kişi tekrar aradı, 'Açıklama kısmına yanlış girmişsiniz, orada yazan sipariş numaranızı girmeniz gerekiyordu' dedi. Biz de o zaman iptal edilsin dedik. O da 'Paranın iadesi ancak 35-90 gün arasında olabilir. Bir de yüzde 35'i kesilecek' dedi. Şaşırdık, anlam da veremedik, ne yapacağımızı sorduk. 'Sipariş numarasını yazarak İBAN'a tekrar para göndereceksiniz. İlk gönderdiğiniz para da 5-7 dakika hesabınıza iade olacak' dediler. Sonra biz açıklama kısmına sipariş numarasını yazıp tekrar 8 bin lira gönderdik. Aradan biraz süre geçti yeniden aradı, 'İşlem numarasını girmişsiniz ama başına işlem numarası olarak da yazmanız gerekiyordu' dedi. Tamam dedik o zaman artık iptal edin; ama öyle bir ikna edici konuşuyor ki iptal ederseniz daha da uzayacak vesaire diyerek. Ondan sonra biz üçüncü defa 8 bin lira gönderdik bu sefer işlem numarasını falan her şeyini yazarak. Biraz süre geçti geri aradılar yine olmamış hata var diyerek, adamdaki uyanıklığa bakar mısınız demek ki bizi ne kadar keriz bellediyse."

"Engelli insanları dolandırmak daha da kötü"

Oğlunun dolandırılması konusunda konuşan Murat Badem, "Bunlar adaba ve edebe sığmayacak şeyler. Bu yapılan kul hakkına giriyor. Hele hele bizim gibi engelli insanları dolandırmak daha da kötü bir şey. Bu bana yapıldı ama başkalarına yapılmamasını diliyorum. Ben yandım başkaları yanmasın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR