Dolandırıldığını Öne Süren Müteahhitten Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıldığını Öne Süren Müteahhitten Tepki

Adana'da dolandırıldığını iddia eden bir müteahhit, dairenin girişine 'Firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazılı bir afiş astı. Daireyi satın alan kişi ise dolandırılmadığını ve müteahhit ile mahkemelik olduklarını söyledi.

04.07.2024 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıldığını öne süren müteahhit önce dairenin kapısını betonla kapattı, sonra 'afişli' tepki gösterdi

Adana'da dolandırıldığını öne süren müteahhit 'Firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazılı afiş asarak bu duruma tepki gösterdi

Daireyi satın alan H.K. ise kimseyi dolandırmadığını, para verip daireyi satın aldığını ancak evine bir türlü oturamadığını, bu konuda müteahhit ile mahkemelik olduklarını söyledi

ADANA - Adana'da dolandırıldığını öne süren müteahhit, binasının girişine 'Firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazısı astı. Daireyi satın alan H.K. ise kimseyi dolandırmadığını, para verip daireyi satın aldığını ancak evine bir türlü oturamadığını, bu konuyla ilgili müteahhit ile mahkemelik olduğunu söyledi.

Adana'da müteahhit Abdullah Kapan'ın (46), yapıp sattığı bir dairenin kime ait olduğu yılan hikayesine döndü. Kapan, daireyi satın alan kişinin kendisine karşılıksız çek verdiği için mağdur olduğunu, dolandırıldığını, bu nedenle şahsı mahkemeye verdiğini ileri sürdü. Kapan daireyi satın alan kişiyi mahkemeye verince o da dairenin elinden gitmemesi için başkasına sattığını öne sürdü. Kapan, daireyi H.K. isimli şahsın satın aldığını ancak bunun da hileli satış olduğunu, daireyi ilk satın alan ve parayı vermeyen şahsın H.K.'yi tanıdığını iddia etti.

Bu şekilde dolandırıldığını öne süren Kapan, geçtiğimiz ay dairesinin kapısına duvar örerken bu kez de mahkemeye intikal eden olay nedeniyle binasının girişine 'Müteahhit firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazısı astı.

"Dolandırıldığım için yazı astım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan müteahhit Abdullah Kapan, "Benden daire alıp beni dolandıran şahıslar bu adamın tanıdıkları. Ben kendi paramın gittiğine yanmıyorum ama bu adam dolandırıcılık yapıyor. Biz zararımızı istiyoruz. 2 milyon lira benim zararım var. Ben dolandırıldığım için de binanın girişine bu yazıyı asmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Amcam bizi dolandırdı"

Daireyi satın alan H.K.'nin yeğeni Mete K. ise babası Hüseyin K.'yi amcasının dolandırdığını öne sürerek, "Benim babam 14 yıldır mahkum. Amcam ise babamın yasal varisi. Babam bir gün beni arayıp amcamın arazi satışı nedeniyle yatırması gereken parayı yatırmadığını söyledi. Osmaniye'deki araziden düşen parayı halen alamadık. Bizi de dolandırdı" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı H.K. ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. H.K. müteahhit Abdullah Kapan'ın para verip satın aldığı eve girmesine engel olduğunu, evin kapısına duvar ördüğünü, Kapan'ın söylediği gibi evi aldığı kişiyi hiç tanımadığını, müteahhit ile mahkemelik olduklarını dile getirdi. H.K. yeğeninin suçlamalarına ise arazinin tapulu olduğunu, üzerine geçirme gibi bir durumun olmadığını, iddiaların 'deli saçması' olduğunu ve yeğeniyle de mahkemelik olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıldığını Öne Süren Müteahhitten Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıldığını Öne Süren Müteahhitten Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement