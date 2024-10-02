Hatay'da Primemall AVM'nin döner kapısına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Primemall AVM'nin döner kapısına sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İskenderun itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Kedi, ekiplerin özverili çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Döner Kapıya Sıkan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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