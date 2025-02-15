Döşemecide Gizli İçki İmalathanesi - Son Dakika
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Döşemecide Gizli İçki İmalathanesi

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Samsun Havza'da döşemeci dükkanında gizli içki imalathanesi bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

15.02.2025 15:04
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Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde polis, döşemeci dükkanında gizli içki imalathanesi ortaya çıkardı, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Havza'da polis ekipleri bir döşeme dükkanına yaptığı şok baskınla dükkanda gizli bir imalathane ortaya çıkardı. Polis ekipleri, devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın bir döşeme dükkanına girdiğini fark etti. Durumu değerlendiren ekipler, bu iş yerinin aslında kaçak içki üretimi ve uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

Çok sayıda el yapımı içki

Polis ekipleri dükkanın arka bölümünde yapılan aramada, gizlenmiş halde 122 şişe el yapımı alkollü içki, 1 kg damıtmada kullanılan karbon granül, 0,5 ml renklendirici, 1 adet ısıtma cihazı, 6 adet test tüpü, 1 adet içki aroması, 2 adet alkolmetre aparatı, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA

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