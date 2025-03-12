Drift Atan Sürücü Cezalandırıldı

Drift atan sürücü polise yakalandı, hem parası hem de ehliyetinden oldu

DENİZLİ - Denizli'de halka açık bir otoparkta drift atarken polise yakalanan sürücüye 46 bin lira ceza kesilerek, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Denizli il merkezinde bulunan halka açık bir otoparkta, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir aracı fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Ekip aracındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülenen araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1-d drift atmak maddesi kapsamında 46 bin 392 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süre ile el konuldu.