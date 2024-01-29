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Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza - Son Dakika
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Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir benzin istasyonunda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira cezai işlem uygulandı. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olayı kamera kayıtlarından tespit etti ve sürücüye ceza kesildi.

Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
29.01.2024 - 23:09,
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Drift attı, 32 bin lira ceza yedi

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde drift attığı belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira cezai işlem uygulandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beyazıt mahallesinde bir benzin istasyonu içinde bir otomobilin drift yaptığının anonsu üzerine, bahse konu araç kamera kayıtlarından tespit etti. Yapılan kontrol sonucunda drift atan aracın sürücüsüne 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Akyurt, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza - Son Dakika
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