Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

Drift attı, 32 bin lira ceza yedi

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde drift attığı belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira cezai işlem uygulandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beyazıt mahallesinde bir benzin istasyonu içinde bir otomobilin drift yaptığının anonsu üzerine, bahse konu araç kamera kayıtlarından tespit etti. Yapılan kontrol sonucunda drift atan aracın sürücüsüne 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı.