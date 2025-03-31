ANTALYA (İHA) – Antalya'da kavşakta drift atan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı Güllük Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapan sürücü drift attı. O anlar ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce drift atan sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden 46 bin 393 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA