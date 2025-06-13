Drift Atan Sürücüye Ceza

Drift atan sürücünün aracı bağlandı, ehliyetine el konuldu

Aracı bağlanan sürücü:

"2'ye taktım kökleyip başladım dönmeye"

MALATYA - Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde dirft atan sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine el konulup 50 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, asker uğurlaması için terminal bölgesine gelen Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü, araçla alanda drift atmaya başladı. Sürücü, görevli polis memurunun uyarılarına rağmen drift yapmayı sürdürerek, polis memuruna mukavemette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ve ilgili diğer maddeler kapsamında toplamda 50 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

Olay sonrası konuşan sürücünün, "2'ye taktım, kökleyip başladım dönmeye" şeklindeki ifadesi ise dikkat çekti.