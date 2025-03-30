Drift Atan Sürücüye Cezalı İşlem - Son Dakika
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Drift Atan Sürücüye Cezalı İşlem

Drift Atan Sürücüye Cezalı İşlem

Sivas'ta drift yapan sürücüye 52 bin TL ceza, 60 gün ehliyetine el koyma ve trafikten men uygulandı.

30.03.2025 11:28
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye hem 52 bin 368 TL para cezası uygulandı hem de ehliyetine 60 gün el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi içerisinde güvenlik kameralarından bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Drift Atan Sürücüye Cezalı İşlem - Son Dakika

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