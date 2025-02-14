Drift Yapan İki Sürücüye 92 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan İki Sürücüye 92 Bin TL Ceza

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Sivas'ta drift yapan iki araca toplam 92 bin 784 TL ceza kesildi. Ehliyetleri 60 gün geri alındı.

14.02.2025 18:07
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Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza

SİVAS - Sivas'ta drift yapan 2 araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alındı.

Sivas'ta önceki akşam drift yapan 2 araç polis ekiplerine ihbar edildi. Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesine giden ekipler, 2 aracı yakaladı. 2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift yaptığı anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozan araçlara ilişkin; 13.02.2025 tarihinde ekiplerimizce Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yapılan denetimlerde drift yaptığı tespit edilen 2 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesinden toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulanmış, her iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmıştır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozan araçlar ve şahıslar hakkında çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Sivas, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan İki Sürücüye 92 Bin TL Ceza - Son Dakika

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