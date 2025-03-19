Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Gaziantep'te aracıyla drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü aracıyla drift yaparak kayda aldığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda sokakta drift atan araç sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücüye toplamda 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulandığını açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir." - GAZİANTEP