Serik'te drift yapan sürücüye 65 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde drift yapan bir sürücüye toplamda 65 bin 69 TL para cezası kesildi, aracı ise trafikten men edildi.

Olay, 2 Haziran Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir otomobilin tehlikeli drift hareketleri yaptığı ihbarı üzerine Jandarma Trafik timleri tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda sürücünün kimliği tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 65 bin 69 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün aracı da trafikten men edildi. Jandarma yetkilileri, halkın güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.