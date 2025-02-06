Dron ile Kırmızı Işık Denetimi

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Kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüleri dron ile tespit edildi

HATAY - Hatay'da polis ekiplerinin dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 Şubat tarihinde Serinyol mevkiinde AFAD önünde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde; 9 adet kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye araç muayenesini yaptırmamak, 1 sürücüye araç sigortası yaptırmamak ve 6 aracın tescil plakasına; 4 kırmızı ışık ihlali, 1 kask takmamak,1 adet araçların sağından geçmekten cezai işlem uygulandı. Toplam 16 araç ve sürücüne 36 bin 477 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.