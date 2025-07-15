Düğünde Kurusıkı Tabancayla Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 19.00 Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan T.T. (17), henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kurusıkı tabir edilen tabancasıyla yakından ateş etmesi sonucu karnından yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA