Düğünde Kuzen Cinayeti: S.İ. Toprağa Verildi - Son Dakika
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Düğünde Kuzen Cinayeti: S.İ. Toprağa Verildi

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Düğünde hala atılan tüfekten isabet eden S.İ. hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

13.10.2024 15:43
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Düğünde kuzeni tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde kuzeni tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden S.İ.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından S.İ.'nin cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına S.İ.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cinayet şüphelisi M.İ. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Kuzen Cinayeti: S.İ. Toprağa Verildi - Son Dakika

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