Düğünde kuzenini öldüren şahıs adliyede
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya açarken kuzenini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ.; sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğünde Silahlı Kavga: Kuzen Cinayeti - Son Dakika
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