Düzce Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için tedbirler görüşüldü

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Düzce Akçakoca\'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için tedbirler görüşüldü
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik tedbirler, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda mevcut tedbirler gözden geçirildi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirlerin ele alındığı 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Şuayip Öğdür, Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Tuzcuoğlu, Akçakoca Turizm Fakültesi Dekan Vekili Vedat Kayış ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar da görüşüldü. Ayrıca öğrencilerin güvenliğinin sağlanması konusunda ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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