Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Kimyasal Maddeden Etkilenen Hastane Personeline Tatbikat

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde kimyasal maddeden etkilenen hastane personelini Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi tarafından anında müdahale edilerek izolasyon ünitesine alındığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

2023 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet Müdahale Planı (HAP) dahilinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saha tatbikatı yapıldı.

Bir kimyasal maddeye maruz kalınması durumunda, karşılaşılabilecek riskleri ortaya çıkarmak, olay karşısında alternatif çözümler bulmak ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata UMKE, Ambulans Başhekimliği, AFAD, Düzce İtfaiyesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi personelleri katıldı.

Senaryo gereği 2 hastane personeli kimyasal maddeden etkilenmiş olup, KBRN ekibi bilimci açık olan hastayı olay yerinden alarak bulaş bölgesinden uzaklaştırma ve arındırma işlemini gerçekleştirip muayene için izolasyon ünitesine aldılar. Olay yerine gelen AFAD ekibi olay yerinde ölçüm yaparak kırmızı kodlu yaralıyı dekontaminasyon ünitesine alındıktan sonra izolasyona alınırken, durumu ağır olan yaralı yoğun bakıma alınmış etrafa saçılan madde itfaiye personeli tarafından temizlenmesinin sonrasında tatbikat son buldu. - DÜZCE