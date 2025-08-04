Düzce Belediyesi\'nden Otogar Denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Terminal içerisinde hizmet veren tüm işletmelere yönelik yapılan denetimlerde hem kurallar hatırlatıldı hem de bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yapılan planlama dahilinde aylık periyotlar halinde şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla yapıldı. Bilet satış gişeleri başta olmak üzere terminal içerisinde yer alan tüm dükkanlar ve taksi yazıhanesinde hijyen ve evrak incelemesi yapan ekipler, terminal içerisinde uyulması gereken kurallara dair esnafları bilgilendirdi.

Hareket saatlerine uyulması, otogar dışında yolcu indirip bindirilmemesi noktasında uyarılarını yineleyen ekipler, firma ve araç sahiplerinin ayrı ayrı cezai yaptırıma uğramamaları için kuralları hatırlattı.

Ekipler, ayrıca, 'Temiz Şehir Düzce' çatısı altında başlatılan çevre temizliği konusunda da hem terminal esnafı hem de yolculara yere çöp atmamaları konusunda bilgilendirme de bulundu. - DÜZCE