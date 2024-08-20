Düzce'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Düzce\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kara ailesine ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

20.08.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demirciler Mahallesi'nde Kara ailesine ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısında başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale ederek yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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