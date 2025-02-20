Düzce\'de Dolandırıcılık Uyarısı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde polis ekipleri halk pazarında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı hem uyardı hem de uyarıcı el broşürü dağıtıldı.

Düzce'de polis ekipleri vatandaşların bilinçlenmesi için uyarmaya devam ediyor. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler halk pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ile ilgili bilgilendirmeler yapılıp el broşürleri dağıttı. Eğitim faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. - DÜZCE