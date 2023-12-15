Düzce\'de ışık donanımı denetiminde ceza yağdı

Düzce'de polis ekiplerince yapılan ışık donanımı denetiminde sürücülere ceza yağdı.

Düzce'de polis ekiplerince yol denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Konuralp bölgesinde ışık donanımı denetimi gerçekleştirdi. Araçların farlarında diğer araç sürücülerini rahatsız edecek sarı, mavi ve zenon adı ile tabir edilen beyaz parlak ışık takan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 22 araç sürücüsüne 436'şar lira idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri Düzce'de çeşitli noktalarda uygulamalara devam edecek. - DÜZCE