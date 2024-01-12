Düzce'de kar yağışı başladı

Karla mücadele başladı

DÜZCE - Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Yoğun yağan kar sebebi ile ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Şehit genelinde etkili olan yağış sebebi ile ekipler teyakkuza geçti. Düzce Belediyesi Karla Mücadele çalışmaları çerçevesinde beyaz örtü ile kaplanan Bahçeşehir bölgesinde küreme hizmetlerine başladı. Hem küreme hem de tuzlama çalışması yapılan bölgede yolların açık kalması için çalışmalar gece boyu devam edecek. Öte yandan kar yağışını uzun süredir bekleyen vatandaşlar da sokaklara çıkarak anı ölümsüzleştirdi.